«جزر بحرية ومتاحف».. أجمل أماكن للفسحة في الغردقة خلال عيد الأضحى

يحتفل المسلمون خلال أيام بعيد الأضحى المبارك، لذا يكثر البحث عن أفضل أماكن الفسح في المدن السياحية، خاصة مدينة الغردقة التي يتوافد عليها عشرات الآلاف من المصطافين، إذ تعتبر الوجهة السياحية الأولي في مصر وثالث أفضل مقصد سياحي بين مدن العالم طبقاً لموقع «تريب ادفايزر» العالمي.

وذكر عصام علي، الخبير السياحي بمحافظة البحر الأحمر، لـ«الوطن»، أن الغردقة من أفضل المدن السياحية التي تُقضى بها إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تعتبر من أفضل الوجهات السياحية في العالم طبقا لموقع تريب ادفايزر العالمي، بما تضمه من مماشٍ سياحية وشواطئ عامة وجزر بحرية ومتاحف.

المماشي السياحية

وقال «علي»، إن الغردقة تضم عددا من المماشي السياحية المجانية، وهي من أفضل الفسح والخروجات في عيد الأضحى المبارك، منها ممشى «شيري» والممشي السياحي وممشى «ميريت» وممشى «هاواي» وممشى «فلفلة» وممشى «النصر».

الشواطئ العامة

وأشار الخبير السياحي إلى أن الغردقة تضم عددا من الشواطئ العامة برسم دخول رمزي يترواح من 10 إلى 50 جنيها، ويسمح بدخول الأطفال مجانا، وأهم هذه الشواطئ منتجع العائلات وشاطئ العائلات 2 وشاطئ العائلات 1.

متاحف الغردقة

موضحا أن الغردقة تضم عدد من المتاحف وهي من المعالم السياحية في الغردقة ومنها متحف الغردقة للاثار ومتحف الرمال ومتحف اكواريوم وجميعها تقع في طريق القري السياحية جنوب مدينة الغردقة.

الجزر البحرية

ولفت الخبير السياحي إلى انتعاش الرحلات إلى الجزر البحرية في عيد الأضحى المبارك، خاصة جزيرة الجفتون ومجاويش وباردايس وعدن وشاطئ المحمية وأورانج.

الرحلات السياحية

وتنظم الشركات عدد من الرحلات السياحية، مثل رحلات السفاري ورحلات الغواصة ورحلات الغطس والسنوركل وركوب الأمواج ورحلات البراشوت.