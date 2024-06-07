عيد الأضحى يرفع إشغالات فنادق الغردقة.. «كاملة العدد»

رفعت أجهزة مدينة الغردقة، درجة الاستعداد القصوى، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث يتوافد عشرات الآلاف من المصطافين على المدينة السياحية لقضاء الإجازة.

وبالفعل، تلقت فنادق الغردقة عددا كبيرا من الحجوزات، لترتفع نسبة الإشغالات، لتقترب من «العلامة الكاملة»، قبل أيام من عيد الأضحى المبارك.

استعدادات عيد الأضحى

ووجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، جميع أجهزة الغردقة برفع درجة الاستعداد لاستقبال الزائرين في عيد الأضحى المبارك، وتأمين المصطافين.

كما وجه بزيادة التأهب الأمني على مداخل مدينة الغردقة، والخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة في محيط المنشآت السياحية.

واشتملت التوجيهات أيضًا مديريات الصحة والتموين والطب البيطري ومرفق إسعاف البحر الأحمر، مع تشكيل غرفة عمليات بديوان محافظة البحر الأحمر للمتابعة وتلقي أي شكاوي على مدار 24ساعة.

فنادق الغردقة كاملة العدد

من جانبه، أشار أبو المجد علي نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن فنادق الغردقة استقبلت عددا كبيرا من الحجوزات لقضاء إجازة عيد الأضحى، لافتًا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات لأعلى مستوى، وتقترب من «العلامة الكاملة»، قبل أيام من عيد الأضحى المبارك.

عيد الأضحى في الغردقة

وأوضح بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، أن فنادق الغردقة تحرص على عمل برامج متنوعة للسياح في عيد الأضحى، تشمل مهرجان الشواطئ وفقرات متنوعة وحفلات موسيقية بمشاركة فرق الأنميشن لإدخال البهجة والسرور على النزلاء احتفالا بالعيد.