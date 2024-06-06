توافد المواطنين على شواطئ الغردقة هربا من الحر.. عوم بالنهار وسهرات ليلية

فتحت الشواطئ العامة بالغردقة أبوابها أمام المصطافين منذ الثامنة صباح اليوم الخميس، حيث توافدت أعداد كبيرة على الشواطئ، تزامنا مع موجة الحر التي تشهدها البلاد هذه الأيام، إذ تضم المدينة عددا من الشواطئ العامة، أشهرها وأكبرها شواطئ العائلات.

توافد المصطافين على شواطئ الغردقة

كشف أشرف فؤاد مدير عام شواطئ العائلات بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن» أن الشواطئ فتحت أبوابها أمام المصطافين منذ الساعة الثامنة صباحا، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة والموجة الحارة في هذه الفترة.

وأشار إلى إلى توافد عشرات المئات من المصطافين منذ الصباح الباكر على الشواطئ، خاصة شاطئ منتجع العائلات أكبر وأشهر الشواطئ العامة في الغردقة، تحت إشراف محافظة البحر الأحمر.

أسعار الشواطئ في الغردقة

يعد شاطئ العائلات 1 المعروف بشاطئ كورنيش ميريت أرخص شواطئ الغردقة، إذ يبلغ رسم الدخول 20 جنيها للفرد، ومجانا للأطفال، وتشهد الفترة المسائية ابتداء من الساعة السادسة مساءً، تخفيض رسوم الدخول إلى 10 جنيهات لقضاء السهرة على البحر، علي أن يتم غلق أبواب الشواطئ الساعة الثانية عشر منتصف الليل، علما بأن آخر موعد لنزول البحر يكون في الساعة السادسة مساءً.