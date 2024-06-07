فنادق الغردقة تكسر موجة الحر بـ«فوم بارتي» في «الويك إند» (صور)

نظمت فنادق الغردقة اليوم الجمعة، فوم بارتي «حفلة الفوم» على حمامات السباحة والشواطئ، بمشاركة آلاف النزلاء من رواد السياحة الداخلية من المصريين وعملاء السياحة الخارجية من الأجانب من مختلف الجنسيات، وفرق الأنيميشن، لمواجهة موجة الحر، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة.

«فوم بارتي» لمواجهة ارتفاع الحرارة

قال سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، إن فنادق الغردقة، حرصت على تنظيم فوم بارتي في إجازة نهاية الأسبوع «الويك إند»، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، بهدف ترطيب الأجواء وإدخال البهجة والسرور على السياح، ونزلاء الفنادق، بغرض ترفيهي ولتنشيط السياحة على شواطئ الغردقة.

الفوم بارتي والترويج للسياحة في الغردقة

أضاف محمد حمدي مدير فندق سياحي، لـ«الوطن»، أن آلاف السياح من المصريين والأجانب، شاركوا في الفوم بارتي، بجانب فرق الأنيميشن.

وأكد أن الأجواء لاقت إقبال وإعجاب من السياح، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية، ونشرها على «السوشيال ميديا»، ما يساهم في تنشيط السياحة وعمل ترويج سياحي لمدينة الغردقة.

مهرجانات ترفيهية في الغردقة

وأوضح محمد علي مدير أحد الفنادق السياحية بالغردقة، أن «الفوم بارتي» يتم تنظيمه في الويك إند في موسم الصيف، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أن الحفل يأتي ضمن برامج الفنادق، التي تشمل مهرجانات بصفة أسبوعية على الشواطئ، منها مهرجان الفوم ومهرجان الفاكهة ومهرجان الألوان ومهرجان البطيخ.