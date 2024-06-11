رامي صبري يطرح ريمكس عربي لأغنية Attraction بالتعاون مع الأوكرانية ETOLUBOV

طرح المطرب المصري رامي صبري والنجمة الأوكرانية ETOLUBOV أغنية Attraction بإصدار عربي يمزج بشكل رائع بين أساليبهم الفريدة والعناصر الثقافية.

وأضاف رامي صبري مقطعًا شرقيًا إلى الأغنية، مشتملا على أدوات تقليدية مثل الكمان والطبلة، مشيرا إلى أنّ هذا الإصدار الجديد من Attraction من إنتاج Andrii Belayev بالتعاون مع ETOLUBOV، التي شاركت في الغناء معه، حيث عملت مع Andrii Belayev على الكلمات وتعاونت Serial Unit على الإنتاج.

وتعاونت مع الشاعر تامر حسين الذي كتب الكلمات العربية لمقطع رامي صبري، ومن جانبه عبر رامي صبري، عن سعادته لهذا التعاون، مشيرًا إلى أنّ الفكرة كانت من شركة تكوين التي جمعت بينه وبين ETOLUBOV.

الأغنية الأصلية Attraction حصلت على انتشار كبير في الشرق الأوسط، مما ألهم عددًا كبيرًا من الريلز وتيك توك وإنشاء المحتوى، ويتجه الريمكس نحو صوت الـDeep House/Commercial، ما يمثل تعاونًا دوليًا مهمًا يجسر بين منطقتين وثقافتين وأسلوبين موسيقيين مميزين، ومن المتوقع أن يكون هذا الريمكس نجاحًا عالميًا.

في خطوة خاصة، تعاونت ETOLUBOV، المعروفة بصورها المستقبلية، مع شركة تكوين لتصوير جلسة تصوير حصرية مع رامي صبري في أهرامات مصر الشهيرة.