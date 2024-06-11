أول رد من عريس الشرقية بعد فيديو ضرب عروسه في الفرح: «غصب عني»

مع أصوات الموسيقى العالية، واحتفالات الحضور بالمناسبة السعيدة، داخل أحد القاعات بمدينة أبو كبير في الشرقية، تفاجأ الجميع برد فعلٍ غريب من العريس، إذ تعدى على عروسه بطريقةٍ وحشيةٍ، دون معرفة سبب الفعل المشين.

مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم، عبر منصّات التواصل الاجتماعي، يوثّق لحظة قيام العريس محمد الهادي، 28 عامًا، بسحب عروسته على المسرح، ومحاولة الهجوم عليها، وسط محاولات الحضور بمنعه من الهجوم.

بعد انتشار الفيديو طالب مستخدمو منصّات التواصل الاجتماعي بمعاقبة العريس، مشيرين إلى أنّ الفعل الوحشي لا يوجد له مبرر، لكن «الهادي» كشف لـ«الوطن» السبب الرئيسي وراء قيامه بهذا الفعل.

يروي العريس الذي يعمل كهربائيّا، أنّ المقطع المنتشر يرجع تاريخه إلى يوم الخميس الماضي 6 يونيو، مؤكدًا أنّ العروس لم تقم بأي مشكلة، وإنّما وجد نفسه يقوم بتلك التصرفات الغريبة، مضيفًا: «الفرح كان على 3 ليالي، يومين حنة عندي وعند أهل العروسة، واليوم التالت كان الفرح وده اللي حصل فيه المشكلة، لقيت نفسي مش طبيعي، واللي حصل غصب عني واتفاجئت باللي أنا عملته».

ماذا حدث بعد الواقعة

رغم المشكلة التي حدثت، اصطحب «الهادي» عروسه إلى منزل الزوجية، وأكملا حياتهما بشكل طبيعي، بعد أن اعتذر لأهل زوجته، بحسب حديثه مع «الوطن».

«الهادي» يستعد لتقديم دعوى قضائية

يؤكد «الهادي» أنه تواصل مع أحد المحامين؛ لرفع قضية ضد مسرب الفيديو، وينتظر تفريغ الكاميرات في قاعة الأفراح، من أجل تقديم دعوى قضائية.

كان مقطع فيديو انتشر على منصّات التواصل الاجتماعي، أظهر عريسًا يعتدي على عروسه أمام المعازيم، وكانت التعليقات عليه سلبية بسبب ما قام به أما أعين الحضور دون تدخل من أحد، ما جعل معظم مشاهدي الفيديو يهاجوم العريس على هذا الفعل الذي تبرأ منه في تصريحات لـ«الوطن».