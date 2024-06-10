10 نصائح للتخلص من رائحة الشعر الكريهة في فصل الصيف.. ما سببها؟

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يزداد إفراز العرق، مما قد يتسبب في تراكمه على فروة الرأس وظهور رائحة كريهة في الشعر، وبالتالي الشعور بالضيق وفقدان الثقة بالنفس.. فكيف يمكن التخلص من هذه الرائحة الكريهة في الشعر؟

أسباب رائحة الشعر الكريهة

بحسب ما ورد على موقع «style»، فإن هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى خروج رائحة كريهة من الشعر خلال فصل الصيف، منها:

التعرق: يؤدي التعرق الزائد إلى تراكم الرطوبة على فروة الرأس، مما يشكل بيئة مناسبة لنمو البكتيريا والفطريات، والتي بدورها تنتج روائح كريهة. منتجات العناية بالشعر: قد تتفاعل بعض منتجات العناية بالشعر، مثل الشامبو والبلسم، مع العرق وأشعة الشمس، مما ينتج روائح غير مرغوب فيها. التدخين: يترك دخان السجائر رائحة قوية على الشعر، والتي يصعب التخلص منها. قلة غسل الشعر: ينصح بغسل الشعر بانتظام، لا سيما في فصل الصيف، للتخلص من الأوساخ والزيوت الزائدة التي تسبب تراكم البكتيريا. تسريحات الشعر: بعض تسريحات الشعر، مثل الكعكة، تحبس الرطوبة والحرارة في فروة الرأس، مما يساهم في ظهور الرائحة الكريهة.

10 إرشادات للتخلص من رائحة الشعر الكريهة

وللتخلص من رائحة الشعر الكريهة خلال فصل الصيف، يمكن اتباع النصائح والإرشادات التالية:

1- غسل الشعر بانتظام:

ينصح بغسل الشعر 3-4 مرات في الأسبوع باستخدام شامبو مناسب لنوع شعرك، مع التأكد من تنظيف فروة الرأس جيدًا للتخلص من الأوساخ والزيوت الزائدة.

2- اختيار منتجات العناية بالشعر بعناية:

اختر منتجات العناية بالشعر خفيفة الوزن وخالية من العطور القوية، التي قد تتفاعل مع العرق وأشعة الشمس.

3- استخدام خل التفاح:

يعد خل التفاح منظفًا طبيعيًا لفروة الرأس؛ فهو يساعد على التخلص من الفطريات والبكتيريا التي تسبب الرائحة الكريهة؛ لذا اخلط كوبًا من الماء مع كوبًا من خل التفاح، وطبقه على فروة الرأس بعد غسل الشعر، واتركه لمدة 10 دقائق ثم اشطفه.

4- استخدام صودا الخبز:

تساعد صودا الخبز على امتصاص الروائح الكريهة من الشعر؛ لذا اخلط ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز مع كوبًا من الماء، وطبقه على فروة الرأس بعد غسل الشعر، واتركه لمدة 5 دقائق ثم اشطفه.

5- استخدام الأعشاب الطبيعية:

تتمتع بعض الأعشاب، مثل النعناع والبابونج، بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يساعد على التخلص من رائحة الشعر الكريهة؛ لذا يمكنك غلي بعض أوراق هذه الأعشاب في الماء، واستخدام المنقوع لغسل شعرك.

6- استخدام زيت شجرة الشاي:

يعد زيت شجرة الشاي مضادًا قويًا للبكتيريا والفطريات، مما يجعله فعالًا في التخلص من رائحة الشعر الكريهة؛ لذا اخلط بضع قطرات من زيت شجرة الشاي مع زيت جوز الهند، ودلكه على فروة الرأس، واتركه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفه.

7- الحفاظ على فروة الرأس جافة:

تأكد من تجفيف شعرك وفروة الرأس جيدًا بعد غسل الشعر، لمنع تراكم الرطوبة التي تساعد على نمو البكتيريا.

8- تجنب استخدام أدوات تصفيف الشعر بالحرارة:

تساهم أدوات تصفيف الشعر بالحرارة، مثل مجفف الشعر ومكواة الفرد، في جفاف فروة الرأس، مما قد يسبب تهيجها وظهور رائحة كريهة.

9- اتباع نظام غذائي صحي:

يساعد اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة على تحسين صحة فروة الرأس والشعر، مما قد يقلل من ظهور رائحة الشعر الكريهة.

10- استشارة الطبيب:

إذا استمرت رائحة الشعر الكريهة على الرغم من اتباع النصائح المذكورة، فيجب وقتها استشارة طبيب مختص.