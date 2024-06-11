وظائف مضمونة بعد التخرج.. بدائل الثانوية العامة 2024 في محافظة الفيوم

يتجه آلاف الطلاب والطالبات الذين أنهوا الشهادة الإعدادية للبحث عن أفضل بدائل الثانوية العامة 2024 بمحافظة الفيوم، هربًا من ضغوط الثانوية العامة، وللحصول على فرصة عمل مضمونة، وذلك بعدما أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 خلال الساعات القليلة الماضية بنسبة نجاح بلغت نحو 78.16%، وحصول 15 طالبًا وطالبة على الدرجات النهائية في امتحانات الصف الثالث الإعدادي.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن أفضل بدائل الثانوية العامة 2024 بمحافظة الفيوم، متضمنةً بدائل الثانوية العامة للبنات 2024، وكذلك بدائل الثانوية العامة للبنات 2024.

بدائل الثانوية العامة 2024 بمحافظة الفيوم

وتنتشر عشرات بدائل الثانوية العامة 2024 بمحافظة الفيوم، خصوصًا المدارس التطبيقية والتكنولوجية، والتي توفر دراسة عملية، وتدريبا مدفوع الأجر أثناء الدراسة، فضلًا عن توفير وظائف حكومية، أو فرص عمل أو سفر مميزة فور الانتهاء من الدراسة، والتي تتنوع بين تمريض، وفندقي، وتكنولوجي، وفنية متقدمة، ومدارس تعليم مزدوج، بالإضافة إلى مدرسة مميزة جديدة للبنين هذا العام وهي مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي.

بدائل الثانوية العامة للبنات 2024

وتضم بدائل الثانوية العامة للبنات 2024 والمميزة المدارس الآتية:

مدارس التمريض بعد الإعدادية 2024.

المجمع التكنولوجي المتكامل بدمو.

مدارس هوارة الثانوية التجارية المتقدمة نظام الخمس سنوات.

المدارس الفندقية المتقدمة للخدمات السياحية والشؤون الفندقية.

المدارس الفنية بمختلف أقسامها بنظامي 3 و5 سنوات.

المدارس التجارية نظام 3 سنوات.

بدائل الثانوية العامة للبنين 2024

وفيما يخص بدائل الثانوية العامة للبنين 2024 بمحافظة الفيوم فإنّها تضم:

مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي.

مدرستي التمريض للبنين.

مدرسة هوارة الثانوية الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات.

المجمع التكنولوجي المتكامل بدمو.

مدارس طيبة للتعليم والتدريب المزدوج.

المدارس الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات.

مدارس الثانوية الفندقية نظامي الـ 3 و5 سنوات.

المدارس الفنية للتعليم والتدريب المزدوج.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أثناء اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، إنّ انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2024 من المقرر أن يتم الإعلان عنه بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، والذي تفصلنا عنه أيام قليلة، إذ يحل موعد عيد الأضحى الأحد المقبل الموافق 16 يونيو الجاري.