تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة السويس.. الرابط وخطوات التسجيل

اعتمد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، الحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوية العامة 2024 سوء في المدارس الحكومية أو الخاصة، وذلك بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت نحو 86.67%.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة السويس والحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوية العامة 2024، ورابط بوابة السويس التعليمية للتنسيق، وذلك في ظل الخدمات المقدمة لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

تنسيق الشهادة الإعدادية السويس 2024

وأوضح ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، في بيان لها، اعتماد تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة السويس، للطلاب والطالبات الذين أتموا الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية».

تنسيق الثانوية العامة 2024

وتضمن تنسيق تالتة إعدادي 2024 فيما يخص الحد الأدنى من الدرجات للقبول في تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة السويس بالمدارس الحكومية نحو 225 درجة كحد أدنى، و200 درجة في المدارس الثانوي العام الخاصة.

بوابة السويس التعليمية تنسيق الثانوية العامة

وكشفت مديرية التربية والتعليم في بيان لها، إنّ تنسيق الثانوية العامة 2024 يتم بسهولة ويسر من خلال موقع بوابة السويس التعليمية بالرقم القومي للطالب أو الطالبة، إذ سيفتح خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عبر إتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع بوابة السويس التعليمية عبر الضغط «هنا».

- الضغط على عبارة «التنسيق الإلكتروني».

- كتابة الرقم القومي، واختيار نوع التعليم سواء ثانوي أو فني، ثم كتابة البيانات المطلوبة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 محافظة السويس

كما جرى اعتماد تنسيق الدبلومات الفنية 2024 محافظة السويس، حيث سيتم التقديم إلكترونيًا عبر بوابة السويس التعليمية تنسيق التعليم الفني 2024 وذلك كالآتي:

- تنسيق الدبلومات الفنية 2024 محافظة السويس للمدارس المتقدمة الصناعية.. تبدأ من 230 درجة للبنات، و210 درجات للبنين.

- تنسيق الدبلومات الفنية 2024 محافظة السويس للتعليم التجاري.. 200 درجة للمدارس التجارية المتقدمة، و140 درجة للمدارس التجارية نظام 3 سنوات بنين.

- تنسيق الدبلومات الفنية 2024 محافظة السويس للتعليم الفندقي.. يبدأ من 175 درجة.

- تنسيق الدبلومات الفنية 2024 محافظة السويس التعليم الصناعي.. يبدأ من 195 درجة للصناعات البحرية العسكرية بنين، و145 درجة لمدارس التعليم الصناعي نظام 3 سنوات، و141.5 لمدارس التعليم الصناعي 3 سنوات المهني.

- تنسيق الدبلومات الفنية 2024 محافظة السويس للتعليم المزدوج.. 200 درجة كحد أدنى لقبول البنين، و165 درجة للبنات.

- تنسيق الدبلومات الفنية 2024 محافظة السويس للتعليم الزراعي.. 140 درجة كحد أدنى.