ناقد رياضي: منتخب مصر عاد بنتيجة إيجابية من غينيا بيساو ومعسكر مارس «ناجح»

علق الناقد الرياضي محمد عراقي على نتيجة مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، مؤكدًا أن المنتخب الوطني عاد بنتيجة إيجابية من مباراة غينيا بيساو وبالتالي المعسكر الحالي ناجح والمنتخبان سواء بوركينا فاسو أو غينيا بيساو أقوياء، موضحا أن كل أفريقيا تغيرت وجميع المنتخبات أصبح عندها طموحات وهذه المنتخبات ظهرت بشكل أفضل من منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة.

بوركينا فاسو وغينيا بيساو لديهما أكثر من 20 لاعبا محترفا

أشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة» إلى أن منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو عندهما أكثر من 20 لاعبا محترفا، مؤكدا أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، تولى المسؤولية في وقت صعب ونجح في وضع يده على عناصر القوة في المنتخب في وقت قصير.

عقدة الخواجة

وتابع: «فيه ناس كتير لسه عندهم عقدة الخواجة، وكل الإنجازات المصرية كانت مع مدربين مصريين، مثل الجوهري وحسن شحاتة، وحققنا نتيجتين ايجابيتين والتعادل مع غينيا بيساو نتيجة جيدة لأن المباراة وسط جمهوره وفي أجواء صعبة جدا، نتصدر المجموعة والظروف في صالحنا مع تعادل بوركينا فاسو وسيراليون أمس».