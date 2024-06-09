أدعية لحجاج بيت الله.. اللهم بلغنا يوم عرفة واجعل لنا فيه دعوة مستجابة

«اللهم بلغنا يوم عرفة واجعل لنا فيه دعوة مستجابة» من الأدعية التي يرددها المسلمون في هذه الأيام المباركة، إذ يرغب الجميع في أن يستجب الله عز وجل لدعائهم قبل حلول يوم عرفة الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، وهو يوم عظيم صامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحثَّ عليه، وقد اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج، ورَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».

اللهم بلغنا يوم عرفة واجعل لنا فيه دعوة مستجابة

وقالت دار الإفتاء المصرية أن الدعاء يوم عرفة من خير الأعمال التي يقوم بها المرء، إذ أنّها أيام مباركة، يستحب فيها الأعمال الصالحة بمختلف أشكالها، واللهم بلغنا يوم عرفة واجعل لنا فيه دعوة مستجابة من خير الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في الدعاء.

دعاء يوم عرفة

ولفتت الإفتاء إلى أنَّه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء يوم عرفة، أنَّه قال: «خيرُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ، وخيرُ ما قلتُ أَنا والنَّبيُّونَ من قبلي: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، لَهُ الملكُ ولَهُ الحمدُ وَهوَ على كلِّ شَيءٍ قديرٌ».

وهناك بعض صيغ الأدعية التي يمكن الاستعانة بها، مثل دعاء اللهم بلغنا يوم عرفة واجعل لنا فيه دعوة مستجابة، منها:

- اللَّهم بلّغنا يوم عرفة، وارزقنا فيه دعوة مُستجابة، اللَّهم بلّغنا عشر ذي الحجّة، اللَّهم اكتب لنا في هذه الأيام فرحًا وسعادةً وخيرًا.

- اللَّهم بلَّغنا يوم عرفة صائمين مُلبِّين مُسبِّحين مُستغفرين، واكتب لنا فيه المغفرة والقبول، وارزقنا فيه سعادةً لا تزول.

- اللَّهم اجعل يوم عرفة هذه السنة نهاية لكل أحزاننا وبداية لأفراحنا، اللَّهم ارزقنا صيام يوم عرفة، واجعل لنا فيه دعوة مُستجابة.

- (اللَّهُمَّ لكَ الحَمْدُ أنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ لكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ الحَقُّ ووَعْدُكَ الحَقُّ، ولِقَاؤُكَ حَقٌّ، وقَوْلُكَ حَقٌّ، والجَنَّةُ حَقٌّ، والنَّارُ حَقٌّ، والنَّبِيُّونَ حَقٌّ، ومُحَمَّدٌ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- حَقٌّ، والسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لكَ أسْلَمْتُ، وبِكَ آمَنْتُ، وعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وإلَيْكَ أنَبْتُ، وبِكَ خَاصَمْتُ، وإلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ، أنْتَ المُقَدِّمُ، وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لا إلَهَ إلَّا أنْتَ).

- (اللَّهُمَّ أنْتَ رَبِّي لا إلَهَ إلَّا أنْتَ، خَلَقْتَنِي وأنا عَبْدُكَ، وأنا علَى عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما صَنَعْتُ، أبُوءُ لكَ بنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وأَبُوءُ لكَ بذَنْبِي فاغْفِرْ لِي؛ فإنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ).

- (اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ كلِّه عاجلِه، وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ، وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ كلِّه عاجلِه، وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ ما سأَلكَ عبدُك، ونَبيُّكَ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ ما عاذ به عبدُك، ونَبيُّكَ وأسأَلُكَ الجنَّةَ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ، وأعوذُ بكَ مِن النَّارِ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ، وأسأَلُكَ أنْ تجعَلَ كلَّ قضاءٍ قضَيْتَه لي خيرًا).

- (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ).