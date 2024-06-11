متحدث «الوزراء» يكشف سبب استضافة مصر للملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن سبب اختيار انعقاد الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد، في مصر، موضحًا أن السبب هو الدور المحوري لمصر على مستوى القارة الأفريقية والشرق الأوسط، موضحا أن رئيسة البنك أشارت إلى الدور المهم لمصر كدولة من الدولة الصاعدة في الاقتصاد العالمي، وأهميتها وموقعها الجغرافي المتميز ووجود قناة السويس كشريان للتجارة العالمي، وهو ما يعكس ثقلا اقتصاديا لمصر كما الثقل السياسي.

دور مصر في تنظيم النظام المالي الدولي

وشدد «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء DMC»، المُذاع عبر قناة «DMC»، على أن انعقاد المؤتمر في مصر يعد ميزة في صالحنا بعد انضمامنا حديثا لتحالف «بريكس»، لأن مصر تلعب دورا مهما في تجمع ناشئ يسعى لتطوير النظام المالي والنقدي الدولي، مشيرًا إلى أن البنك جرى إنشاؤه حديثًا في إطار تجمع البريكس، ويلعب دورا مهما في معاونة الحكومات والقطاع الخاص، وله دور أساسي في توفير التمويل الميسر وتقديم الدعم الفني.

«بريكس» تسعى لتعزيز فرص تطوير النظام المالي الدولي

ونوه بأن بريكس تمثل نوعا من تفعيل وتعزيز فرص تطوير النظام المالي الدولي الحالي، متابعًا: «بريكس تضم دولا اقتصادية قوية مثل الهند والصين وروسيا، وتسعى لتعزيز فرص تطوير النظام المالي الدولي».