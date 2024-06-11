حملات مكثفة لإزالة أي شوادر للأغنام والمواشي بالشوارع العامة بمحافظة القاهرة

أكدت محافظة القاهرة حظر إقامة شوادر الأغنام والمواشي بالشوارع العامة، ووجهت المحافظة رؤساء الأحياء بالإزالة الفورية لأي شادر مُخالف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على نظافة الشارع، ومنع أي إشغالات أو تجاوزات على الفور، وذلك ضمن استعدادات عيد الأضحى المبارك.

تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع جميع الإشغالات

وفى سياق متصل، كشفت أجهزة حي شرق مدينة نصر الجهود اليومية المبذولة لرفع جميع الإشغالات، وإزالة المخالفات وإزالة شادر أغنام مٌخالف في شارع حسن الشريف، لإعادة المظهر الحضاري اللائق لشوارع وميادين الحي، كما قامت أجهزة الحي بإزالة شادر أغنام مٌخالف في شارع الميثاق بزهراء مدينة نصر، وجاري المتابعة المستمرة لرفع ما يستجد من إشغالات بباقي شوارع الحي.

منع إقامة أي شوادر بشكل عشوائي

وقال اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، لـ«الوطن»، إن تعليمات محافظة القاهرة بمنع إقامة أي شوادر بشكل عشوائي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسيير الحركة المرورية، وعدم إعاقة المارة، فضلا عن الحفاظ على البيئة، داعيا المواطنين إلى الالتزام للحفاظ على المظهر العام.

جدير بالذكر أن محافظة القاهرة أصدرت حزمة من الإجراءات ضمن استعدادات عيد الأضحى المبارك من أجل تقديم خدمة مناسبة للمواطنين، والحد من أي تجاوزات ورفع درجة الاستعداد بالمديريات الخدمية.