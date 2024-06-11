ماذا يحدث لجسمك عند النوم أقل من 7 ساعات يوميا؟.. مخاطر تعرضك للوفاة

تناولت دراسة حديثة خطورة النوم أقل من 7 ساعات يوميًا على صحة الإنسان، إذ من المتوقع أن تزيد قلة عدد ساعات النوم من خطر إصابة الشخص بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وبالتالي حدوث الوفاة، حسب ما ذكره موقع The Health Site الطبي.

الإصابة بأمراض القلب

عدم حصول الجسم على الراحة والقدرالكافي من النوم كل يوم يجعله أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة نتيجة الشعور بالتوتر والضغط العصبي الذي تسببه قلة النوم، حسب ما أكده الدكتور محمد عصام، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية خلال حديثه لـ«الوطن».

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، أظهرت الدراسات أن قلة النوم تتسبب في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية، فضلًا عن اختلال نشاط الجهاز العصبي اللاإرادي، وحدوث مقاومة الأنسولين.

5 نصائح تساعدك على النوم الجيد

يمكنك اتباع بعض الطرق السهلة للحصول على نوم جيد لتجنب أمراض القلب، كالتالي: