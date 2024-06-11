رئيس أساقفة الإسكندرية يفتتح مؤتمر نصف الكرة الجنوبي لتعزيز التعاون بين الكنائس

افتتح، اليوم، المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، أولى جلسات مؤتمر نصف الكرة الجنوبي بصلوات القداس الإلهي والشركة المقدسة، بحضور 200 مشارك من رؤساء الأساقفة والأساقفة والقساوسة من 40 دولة مختلفة حول العالم.

وتحدث رئيس الأساقفة جاستين بادي في كلمته قائلاً: «مصر هى بلد الحضارة والتاريخ، ولذلك نجتمع اليوم معًا في ضيافة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر، إذ نعتز بهذه البلد التي استضافت السيد المسيح كلاجئ».

أهداف مؤتمر نصف الكرة الجنوبي

وأضاف: «يهدف مؤتمرنا إلى عبادة الرب وتلقي قوة جديدة من خلال الصلاة وكلمة الله، وتشجيع أنفسنا ككنيسة للدفاع عن كلمة الله ضد كل تعليم خاطئ، قد يحيد بالكنيسة عن مسارها والعيش بالكتاب المقدس فقط لأنه هو مصدر التعليم الصحيح».

وأكد رئيس الأساقفة، ضرورة تفعيل المسارت الأساسية لمؤتمر نصف الكرة الجنوبي وهم تمكين وتشكيل القادة على تعاليم الكتاب المقدس الأساسية والموجودة في الكنائس الأسقفية التقليدية، وهذا سوف يقودنا بالضرورة برسالة الإنجيل لكل المحتاجين.

جدول أعمال مؤتمر نصف الكرة الجنوبي

من المقرر، أن يُعقد المؤتمر على مدار خمس أيام، متضمنًا جلسات نقاشية يتناول فيها عمل جميع رؤساء الأساقفة والمجموعات الأرثوذكسية التقليدية الأخرى في إعادة الكنيسة إلى أساسها العقائدي الكتابي والتاريخي، وإعادة ضبط حياتها المتأصلة في الإيمان والنظام، مع اعتبار أن الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد للتعليم الصحيح.

ويهدف مؤتمر نصف الكرة الجنوبي إلى تعزيز التعاون بين الكنائس الأسقفية ومعالجة القضايا المشتركة، كما سيوفر فرصة للأساقفة وممثلي الكنيسة لمشاركة الخبرات والتجارب مع بعضهم البعض.