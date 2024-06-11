ضياء رشوان: الاعتراف بفلسطين كدولة معلق على شرطين.. والسيسي طرح نموذجا ثالثا

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن السلطة الفلسطينية الحالية في رام الله قامت على أساس اتفاقيات أوسلو في عام 1993 أي منذ 31 عاما، ونظريتها البدء بتكوين سلطة صغيرة ليس لها صلاحيات كبيرة، وجلوس منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل للتفاوض على القضايا المعلقة وبعد الاتفاق تعترف تل أبيب بفلسطين كدولة.

الاعتراف بفلسطين كدولة معلق على شرطين

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج حديث الأخبار، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الاعتراف بفلسطين كدولة معلق على شرطين؛ الأول الاتفاق حول القضايا، والتي سيستغرق بشأنها سنوات أخرى، والشرط الثاني بأن إسرائيل هي التي تعترف.

الرئيس السيسي طرح نموذجا ثالثا

وأشار إلى أن الرئيس السيسي طرح نموذجا ثالثا، وهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو كامل العضوية، ويكون الجالس على الطاولة دولتين متساويتين مختلفتين حول قضايا، لكن أن يكون الأصل الاعتراف بالدولة الفلسطينية غير معلق بالانتهاء من قضايا إسرائيل ستماطل فيها، وغير معلق على إرادة واحدة تسمى إرادة تل أبيب.