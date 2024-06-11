مصاريف الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام في 6 أكتوبر والأوراق المطلوبة

تعد الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر، إحدى البدائل المتاحة أمام طلاب الثانوية العامة ممن يبحثون عن هذا التخصص، وتستعرض السطور التالية مصاريف الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر والأوراق المطلوبة للتقديم.

مصاريف الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر

ووفقاً لآخر تحديث في 2023 فقد جاءت مصاريف الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر كالتالي:

- مصاريف هندسة الاتصالات والمعلومات - هندسة الإلكترونيات والحاسبات - هندسة العمارة - هندسة مدينة - هندسة القوى الكهربائية 30304 جنيهات.

- مصاريف شعبة إدارة الأعمال إدارة المؤسسات الإعلامية - التمويل والمحاسبة - التسويق والإعلان المصاريف باللغة العربية 19039 جنيها، ومصاريف اللغة الإنجليزية 19871 جنيهًا.

- مصاريف الإعلام الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني - الإنتاج السينمائي - الإنتاج الإعلاني - الوسائط المتعددة والإنترنت 33808.5 جنيه.

الأوراق المطلوبة للقديم الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر

أصل الشهادة الدراسية

أصل شهادة الميلاد

أصل بطاقة الترشيح

إيصال أحد المرافق لمحل السكن

12 صورة مقاس 4×6 حديثة

كشف طبي معتمد من المركز الطبي بالأكاديمية

نموذج 2 جند للطلاب الذكور من المصريين لمن هم أقل من 19 عاما، ونموذج 6 جند للطلاب المصريين الذكور لمن هم 19 عاما فأكثر، أو شهادة إعفاء من التجنيد.

تنسيق الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر

ووفقاً لما لآخر تحديث لمصروفات ودرجات القبول بالأكاديمية، فإن وزارة التعليم العالي أعلنت حينها أن الحد الأدنى لتنسيق الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر لشعبة أدبي 222.0 درجة، و221 درجة لشعبة إدارة الأعمال، أما الحد الأدنى للعلمي شعبة هندسة 6 أكتوبر 256.0، و221 درجة لشعبة إدارة الأعمال.