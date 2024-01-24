محافظ قنا يشهد حفل تخرج الدفعة الرابعة من ماجستير إدارة الأعمال بـ«جنوب الوادي»

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، حفل تخريج الدفعة الرابعة من الماجستير المهني لإدارة الأعمال «MBA» بكلية التجارة بجامعة جنوب الوادي، الذي أقيم بقاعة المؤتمرات بالجامعة، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والأستاذ الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وخدمة البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

القيادة الشبابية

قدم محافظ قنا التهنئة للخريجين، مؤكدا أن القيادة السياسية مهتمة بخلق كوادر وقيادات شابة، والاهتمام بتأهيل الشباب على الإدارة وريادة الأعمال، وتكوين قاعدة غنية من الخبرات الشبابية، وتخريج قيادات قادرة على الإدارة وتولي المسئولية والمناصب القيادية، تحقيقا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة -رؤية مصر 2030- لبناء جهاز إداري يتميز بالكفاءة الفاعلية، مؤكدا أن الدراسة العملية بالمجالات التقنية، يتيح فرصا أكبر للشباب فى مجالات العمل المختلفة، معربا عن شكره للخريجين على جهودهم ومثابرتهم، لتحمل أعباء الدراسة في ظل تحملهم الأعباء الحياتية والمعيشية.

العملية التعليمية

وقدم الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة الشكر لمحافظ قنا على اهتمامه الدائم بالعملية التعليمية، وحرصه على مشاركتهم في محافل تخرج أبناء المحافظة، معربا عن بالغ سعادته بتخريج جيل جديد من الكوادر البشرية المدربة إداريا وماليا، مشيرا إلى أن الجامعة تتجه نحو التوسع في تقديم البرامج المهنية.

وسلم محافظ قنا ورئيس الجامعة، دروع وشهادات للخريجين تكريما وتقديرا لتفوقهم وتميزهم، كما سلم رئيس الجامعة درع جامعة جنوب الوادي التذكاري لمحافظ قنا، تقديرا لجهوده في دعم ملف التعليم والبحث العلمي.