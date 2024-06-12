بديلا للثانوية.. تفاصيل التقديم في مدرسة أحمد ضيف الله للتكنولوجيا التطبيقية

تستقبل مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، طلبات التحاق الطلاب للدراسة للعام الدراسي 2024 – 2025، بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، كإحدى بدائل الثانوية العامة.

تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي

يؤهل هذا التخصص الخريج للعمل في المجالات المتعددة للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والمتعلقة بإنشاء البرامج وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي واختبارات تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الذكاء الاصطناعي وتجميع وتركيب وتشغيل واختبار وتشخيص أعطال وصيانة أجهزة ومعدات أنظمة الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء والروبوتات وإدارة جودة أنظمة الذكاء الاصطناعي.

نظام التعليم في المدرسة

- تعتمد الدراسة على مناهج متخصصة تم إعدادها لتلبية احتياجات سوق العمل وتتبع نظام الجدارات التقييم المهارات المكتسبة.

- يجمع نظام التعليم بين الدراسة النظرية والتدريب العملي، والتدريب الميداني.

- يتم تدريس المناهج المتخصصة والرياضيات والكيمياء والفيزياء باللغة الإنجليزية.

- توفير مناهج متخصصة في التربية البدنية والتربية الفنية والتربية الموسيقية.

- تساعد على اكتساب المهارات الحياتية، وبناء الشخصية العملية.

- تتضمن الدراسة تصميم مشروعات كابستون لتنمية الفكر التحليلي والإبداعي لدى الطلاب، وخدمات توجيه وإرشاد مهني للطلبة حتى يخططوا بشكل أفضل لمستقبلهم.

الفرص المتاحة لخريجي تخصص تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي

- مطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

- تجميع معدات وأدوات الذكاء الاصطناعي.

- العمل على تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

- العمل في مجال: INTERNET IF THINGS -IOT

- صيانة المعدات والأدوات والأجهزة ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي.

شروط القبول بالمدرسة

- أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2024.

- ألا يقل مجموع الشهادة الإعدادية عن 220 درجة.

- التقديم متاح للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول «لغة انجليزية - رياضيات - لغة عربية» والمقابلة الشخصية ومقياس المبول المهنية والكشف الطبي «اللياقة البدنية والنفسية وتحليل المخدرات».