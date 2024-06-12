بدء توافد طلاب الثانوية العامة على لجان امتحان الاقتصاد والإحصاء 2024

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي التوافد على لجان الامتحانات، لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع، حيث يؤدي 745 ألفا و86 طالبًا امتحان الاقتصاد والإحصاء 2024 في 1981 لجنة، منهم 38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال، و255 طالبا مكفوفا، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

امتحان الاقتصاد والإحصاء

ويبدأ امتحان الاقتصاد والإحصاء 2024 للثانوية العامة الساعة التاسعة من صباح اليوم ويستمر لمدة ساعة ونصف الساعة، لينتهي في العاشرة والنصف، في اليوم الثاني من الامتحانات ضمن المواد غير المضافة للمجموع.

كتابة البيانات بشكل صحيح

وشددت وزارة التربية والتعليم، على الطلاب ضرورة كتابة البيانات الخاصة بهم بشكل صحيح وتظليل رقم الجلوس، والكتابة بالقلم الجاف، مؤكدة أنه لن يعتد بالإجابة خارج الورقة المخصصة.

الخروج من اللجنة في المواعيد المحددة

ويُمنع خروج الطلاب من لجان الامتحانات قبل الموعد الرسمي، وذلك وفقًا لقرار من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.