«المتحدة» تنعى السيناريست والمنتج الراحل فاروق صبري

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المنتج الراحل فاروق صبري، والذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وفي بيانها قالت: «تنعى الشركةَ المتحدةَ للخدماتِ الإعلاميةِ ببالغِ الحزنِ والأسى وفاةَ الكاتبِ الكبيرِ السيناريست والمنتجِ فاروقْ صبري رئيسُ غرفةِ صناعةِ السينما».

وأضافت: «تتقدمُ المتحدةُ للخدماتِ الإعلاميةِ والعاملينَ في قنواتها الإعلاميةِ وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الفقيد الراحل، داعينَ المولى - عزَ وجلَ - أنْ يتغمدهُ برحمتهِ وغفرانهِ ويرزقهُ الفردوسَ الأعلى، ويلهمَ محبيهِ الصبرَ والسلوانَ».