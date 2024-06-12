رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«المتحدة» تنعى السيناريست والمنتج الراحل فاروق صبري

كتب:

شريف سليمان
01:07 ص | الأربعاء 12 يونيو 2024
فاروق صبري

فاروق صبري

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المنتج الراحل فاروق صبري، والذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وفي بيانها قالت: «تنعى الشركةَ المتحدةَ للخدماتِ الإعلاميةِ ببالغِ الحزنِ والأسى وفاةَ الكاتبِ الكبيرِ السيناريست والمنتجِ فاروقْ صبري رئيسُ غرفةِ صناعةِ السينما».

وأضافت: «تتقدمُ المتحدةُ للخدماتِ الإعلاميةِ والعاملينَ في قنواتها الإعلاميةِ وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الفقيد الراحل، داعينَ المولى - عزَ وجلَ - أنْ يتغمدهُ برحمتهِ وغفرانهِ ويرزقهُ الفردوسَ الأعلى، ويلهمَ محبيهِ الصبرَ والسلوانَ».

اقرأ المزيد:

وفاة المنتج فاروق صبري متأثرا بإصابته بوعكة صحية

السيناريست فاروق صبري يتعرض لوعكة صحية

«سجلها يوم وفاته».. كواليس آخر حلقات برنامج سمير صبري مع فاروق فلوكس

إذاعة حلقة فاروق فلوكس مع برنامج سمير صبري الثلاثاء المقبل على محطة الأغاني

سر شخصية أدهم صبري في «رجل المستحيل»: بدأت بصداقة نبيل فاروق لجاسوسين

صبري فواز يروي تفاصيل "علقة" مراته بسبب فتاة.. وخلافه مع فاروق حسني
بقلم شريف سليمان