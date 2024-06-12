نقابة الموسيقيين تنعى الراحل فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، السيناريست والمنتج فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، والذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

وقال البيان: تتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

فاروق صبري كاتب ومنتج مصري، قام بكتابة العديد من الأفلام السينمائية منذ منتصف الستينات، ومن أبرز أعماله أفلام «ليلة بكى فيها القمر، البعض يذهب للمأذون مرتين، خلي بالك من جيرانك، احنا بتوع الأوتوبيس، اقتل مراتي ولك تحياتي».