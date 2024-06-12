نقابة المهن السينمائية تنعى فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما

نعت نقابة المهن السينمائية، السيناريست الراحل والمنتج فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، والذي فارق الحياة منذ قليل بعد صراع مع المرض.

وأصدرت نقابة المهن السينمائية بيانا قالت فيه: ينعى مجلس نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة رئيس اتحاد الفنانين العرب بمزيد من الحزن والأسى المنتج والسيناريست فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما الذي وافته المنية قبل قليل بعد رحلة مرض صعبة.

وأضاف البيان: «نعزي أسرة الراحل والمجتمع السينمائي في مصر والعالم العربي في رجل أثرى المجال السينمائي بإبداعه، إنا لله وإنا إليه راجعون للفقيد الرحمة ولأهله الصبر والسلوان».