9 معلومات عن ساولوس كلاوس نائب رئيس مالاوي بعد تحطم طائرته

بعد فقدان طائرة تقل نائب رئيس مالاوي و8 آخرين خلال رحلتهم عبر الغابات، أعلنت السلطات العثور على حطام الطائرة العسكرية في منطقة جبلية شمالي البلاد بعد جهود بحث استغرقت أكثر من يوم، ولسوء الحظ لم يكن هناك أي ناجين في هذا الحادث.

وقال رئيس مالاوي لازاروس تشاكويرا في خطاب للأمة أمس، إن جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة التي كانت تقل نائب الرئيس ساولوس كلاوس تشيليما والتي اختفت يوم أمس الأول الاثنين، لقوا حتفهم.

9 معلومات عن نائب رئيس مالاوي

وفي التقرير التالي ترصد «الوطن» أهم المعلومات عن نائب رئيس مالاوي، وتأتي كالتالي:-

1- ساولوس كلاوس تشيليما، كان اقتصاديًا سابقًا حقق نجاحات ملحوظة في عالم الأعمال قبل أن يتحول إلى السياسة، حيث شغل منصب نائب الرئيس لمدة 10 سنوات.

2- في 30 مايو 2014، أدى اليمين الدستورية للمرة الأولى كنائب لرئيس مالاوي السابق بيتر موثاريكا.

3- وفي 28 يونيو 2020، أدى اليمين الدستورية لولايته الثانية كنائب للرئيس الحالي لازاروس تشاكويرا

4- وُلد في منطقة نتشيو في مالاوي في 12 فبراير 1973، وهو متزوج ولديه طفلان.

5- ينتمي للطائفة الكاثوليكية الرومانية، ويشغل مناصب قيادية في الكنيسة بالإضافة إلى دوره السياسي كنائب لرئيس مالاوي.

6- حصل تشيليما على درجة الدكتوراه في إدارة المعرفة ودرجة الماجستير في الاقتصاد، إضافة إلى درجة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية وعلوم الكمبيوتر والاقتصاد من جامعة مالاوي.

7- الدكتور شيليما، هو أول مالاوي يرأس شركة «Airtel Malawi»، وهي شركة اتصالات متنقلة رائدة في البلاد.

8- قبل أن يدخل مجال الاتصالات، عمل الدكتور شيليما في مناصب قيادية في مجالات التسويق والمبيعات في القطاع المصرفي والقطاع السلعي سريع الحركة، شملت خبرته العمل في شركات للتأجير والتمويل، وكذلك يونيليفر مالاوي، وكوكا كولا، وكارلسبيرج.

9- يوصف نائب الرئيس في مالاوي بأنه شخص مدمن عمل، حقق العديد من الإنجازات في جميع المناصب التي شغلها.