محمد أبو هاشم: العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر برمضان

قال الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن أهل التفسير أكدوا أن العشر أيام التي أقسم الله بها في القرآن «والفجر وليال عشر»، هي العشر الأوائل من ذى الحجة، وهي أفضل أيام الله على الإطلاق، وأفضل من العشر الأواخر في شهر رمضان.

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المُذاع على فضائية «الناس»، أن «العمل في هذه الأيام مبارك، وله فضل كبير عند الله، فلا بد أن تكون النية متجددة للعمل الصالح؛ لأن النية ركن كبير من العبادة».

قبول العمل يتوقف على النية

وتابع: «قبول العمل يتوقف على النية، ولذلك مهم إننا ننوى وليس شرطا بالتلفظ، وإن كان يحضر الإنسان، والنية تجعل بعض العادات والمباحات أعمالا، فإذا قرنتها بنية، إنك تأكل وتشرب لتكون مسلما قويا، أو رياضيا، أو رفع أعلام بلدي في المحافل الدولية لو قرنتها بنية تثاب، ولك عندما تدخل أي مسجد قول نويت سنة الاعتكاف حتى لو 10 دقائق، حتى تفوز بثواب العبادة والصلاة والاعتكاف».