محمد أبو هاشم: أجر العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة مضاعف

قال الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن أجر العمل الصالح في الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، مضاعف، مستشهدا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما: «ما العَمَلُ في أيَّامٍ أفْضَلَ منها في هذِه؟ قالوا: ولَا الجِهَادُ؟ قَالَ: ولَا الجِهَادُ، إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بنَفْسِهِ ومَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بشيءٍ، كما أن الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة هي الأيام المعلومات الواردة في قوْل الله تعالى: وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ».

علينا التشبه بالحجيج في هذه الأيام

وأوضح عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المُذاع على فضائية «الناس»: «علينا التشبه بالحجيج في هذه الأيام، من الطواف، يعني نتمسك ونبتعد عن المعاصي والمحارم، ونكثر من الذكر لأنه عبادة».

وأضاف: «الإنسان الذي لم يكتب له الحج، عليه أن يعيش طقوس الحج، بالبعد عن المعاصي والذنوب، وزيادة العمل الصالح».