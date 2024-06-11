دعاء اليوم الخامس من ذي الحجة.. «اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك»

يحرص المسلم خلال هذه الأيام المباركة من الشهر الهجري على ترديد دعاء اليوم الخامس من ذي الحجة، إذ تعتبر العشرة الأوائل من ذي الحجة فرصة عظيمة للقرب من الله، ويجب على المسلم أن يُكثر من الاستغفار والدعاء في هذه الأيام، ويسأل الله أن يتقبل منه ويغفر له ذنوبه.

دعاء اليوم الخامس من ذي الحجة

ويعتبر دعاء اليوم الخامس من ذي الحجة أحد العبادات التي يقوم بها المسلم في هذا الأيام المباركة، فيما توجد عدة صيغ للأدعية يكمن ترديدها في تلك الأيام، وليس هناك صيغة واحدة محددة، حسب دار الإفتاء المصرية، وعلى سبيل المثال يمكن ترديد الآتي:

- اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا، والآخرة إلا قضيتها، ويسرتها برحمتك يا أرحم الرحمين.

- اللهم ارزقني النجاح والتوفيق في كل أمور حياتي، اللهم ثبتني في الدنيا وثقل مِيزاني بالحسنات في الآخرة.

- اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك يا رحمن الدنيا والآخرة.

- أسألك يا الله في اليوم الخامس من ذي الحجة أن ترفع قدري في الدنيا، اللهم واجعل لي نصيب في جنات الفردوس الأعلى في الآخرة.

- اللهم ارزقني الصحة ومتعني ببصري وسمعي، واجعل قلبي يطمئن بقربك.

- اللهم لا تحرمني رؤية نبيك في الآخرة، اللهم احشرني مع خير خلقك.

- اللهم ارزقنا في العشر الأوائل من ذي الحجة بعمل يرضيك عنا ولا تدع فيه من ذنوبنا شيء إلا غفرته، واحفظنا من كل سوء كما حفظت نبيك ورسالته.