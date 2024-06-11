«مياه القليوبية» تطلق حملة للتوعية بعدم إلقاء مخلفات الأضاحي في شبكات الصرف

ترأس المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، صباح اليوم، اجتماعا طارئا برؤساء الفروع بالمحافظه للوقوف على استعدادات الشركة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

تشغيل جميع محطات مياه الشرب بكامل طاقتها

وأصدر رئيس شركة مياه القليوبية تعليمات بتشغيل جميع محطات مياه الشرب بكامل طاقتها خلال عيد الاضحي المبارك، إضافة إلى المحطات الارتوازية ورفع درجة الاستعداد وذلك نظرا للاستهلاك المتزايد خلال اجازه عيد الأضحى.

متابعة الشكاوى على الخط الساخن

وأكد «مجاهد»، خلال اجتماعه أهمية متابعة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125، وغرفة الطوارئ وحلها بشكل فوري، مع التركيز على المشكلات المتعلقة بظهور الطفوحات في الشوارع وجودة المياه.

ووجه بضرورة الالتزام بخطط الصيانة الدورية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحي ومتابعة خطط التطهير، تزامنًا مع استعدادات الشركة لمواجهة أي مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه خلال موجة الطقس الحارة.

ووجه «مجاهد» بضرورة تنفيذ حملة توعوية لنشر رسالة الشركة وتعريف المواطنين بضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وتجنب إلقاء مخلفات الأضاحي التي تؤدي إلى حدوث انسداد وطفح صرف صحي وتلف بخطوط الشبكات، لتوعية المترددين عليها بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي.