«الأرصاد»: ارتفاع شديد في درجات الحرارة.. تصل لـ43 بمحافظات الصعيد

ارتفاع جديد في قيم الحرارة العظمي على محافظات وسط وجنوب البلاد، في طقس اليوم الأربعاء، حيث تزيد الحرارة بين درجة ودرجتين، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنَّ طقس اليوم سيكون مشمسا على محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد، نظرا لوجود ظاهرة جوية، متمثلة في مرتفع جوي في طبقات الجو العليا تعمل على زيادة فترات سطوع الشمس، طوال ساعات النهار، مما يزيد الإحساس بالحر الشديد على تلك المدن والمحافظات.

درجات الحرارة على شمال وسط الصعيد

الفيوم: الحرارة العظمى 39 الصغرى 21.

بني سويف: العظمى 40 الصغرى 21.

المنيا: العظمى 40 الصغرى 22.

أسيوط: العظمى 41 الصغرى 22.

سوهاج: العظمى 41 الصغرى 23.

درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد

قنا: العظمى 43 الصغرى 24.

الأقصر: العظمى 42 الصغرى 24.

أسوان: العظمى 43 الصغرى 22.

الوادي الجديد: العظمى 42 الصغرى 22.

أبو سمبل: العظمى 42 الصغرى 24.

درجات الحرارة على جنوب سيناء والبحر الأحمر اليوم

شرم الشيخ: العظمى 40 الصغرى 27.

الغردقة: العظمى 40 الصغرى 28.

سفاجا: العظمى 41 الصغرى 27.

مرسي علم: العظمى 39 الصغرى 28.

سيوة: العظمى 40 الصغرى 28.