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بعد قليل.. محاكمة سفاح التجمع بتهمة قتل 3 سيدات

كتب:

بسمة عبد الستار
09:28 ص | الأربعاء 12 يونيو 2024
سفاح التجمع

سفاح التجمع

تنظر بعد قليل، محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 3 سيدات والمعروف إعلاميا بـ«سفاح التجمع»، وذلك لاتهامه بقتل 3 سيدات وإلقائهن على الطرق الصحراوية بمناطق مختلفة لإخفاء جريمته.

وكانت النيابة العامة، أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، ووجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة العامة للمتهم أيضا تهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه بتهمة قتل المجني عليهن، واقتران ذلك بتهم الخطف والاتجار بالبشر، فضلا عن حيازة المواد المخدرة.

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بقلم بسمة عبد الستار