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وصول سفاح التجمع لأولى جلسات محاكمته بتهمة قتل 3 سيدات

كتب:

بسمة عبد الستار
11:13 ص | الأربعاء 12 يونيو 2024
سفاح التجمع

سفاح التجمع

وصل المتهم المعروف إعلاميا بـ«سفاح التجمع»، قبل قليل إلى مقر محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، لحضور أولى جلسات محاكمته بتهمة قتل 3 سيدات وإلقائهن على الطرق الصحراوية بمناطق مختلفة.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من عدد من الأهالي يفيد بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد، وبالانتقال إلى مكان الواقعة تبين صحتها ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبعمل التحريات اللازمة وفحص كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، تم تحديد هوية المتهم، وأصدرت النيابة العامة قرارا بإلقاء القبض عليه.

وبالتحقيق مع المتهم من قبل النيابة العامة، اعترف بارتكاب الجريمة ومثلها في المكان الذي ارتكبها فيه وهو ستوديو عازل للصوت كان داخل شقته محل الواقعة.

وبعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم وجهت له النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة المواد المخدرة، والخطف والاتجار بالبشر.

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بقلم بسمة عبد الستار