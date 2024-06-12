بدأ مشوار الشهرة بـ«شرارة».. محمد عوض «فيلسوف» جذبه الفن (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، تقريرًا عن الفنان الراحل محمد عوض، بالتزامن مع ذكرى ميلاده.

وجاء في التقرير: «ولد الفنان محمد عوض 12 يونيو عام 1932، وتخرج في كلية الآداب قسم الفلسفة، وجاء عشقه للتمثيل من إعجابه بشخصية نجيب الريحاني، لذلك عندما أنشأ فرقة تمثيلية بالكلية كان يقدم من خلالها مسرحيات الريحاني، وكان يستدعي أحد أعضاء فرقة الريحاني ليخرج له المسرحيات التي كان هو بطلها، وكانت من أنجح مسرحيات فرق الجامعة حتى أنّه حصل على لقب أفضل ممثل في جامعة عين شمس».

وأضاف التقرير: «التحق عوض بالمعهد العالي للفنون المسرحية وأثناء الدراسة انضم لفرقة ساعة لقلبك بمسرح التليفزيون وقدم أدوارًا كوميدية شهيرة، وكانت أول بطولة في دور (عاطف الأشموني) بمسرحية جولفدان هانم عام 1962 عن قصة على أحمد باكثير».

وتابع التقرير: «عمل عوض منتجًا لبعض الأفلام التي كان بطلها، ثم وقع الصدام من أحد المنتجين، وحقق خسائر مادية كبيرة خاصة بعد فشل فيلم (شيلني وأشيلك) الذي أخرجه علي بدرخان، فاتجه إلى التليفزيون فقدم أكثر من 50 مسلسلا منها (البراري والحمول، حواديت كل يوم، ماشي يا دنيا، حساب السنين)، إلا أنّ شهرته الواسعة في التليفزيون ونجاحه الكبير جاء في مسلسل (برج الحظ) الذي قدم فيه شخصية (شرارة) والجمهور صفق له كثيرا».

وأتمّ التقرير: «تألق الفنان محمد عوض في الستينيات بمسرحيات (نمرة 2 يكسب، مطرب العواطف)، وفي سنواته الأخيرة عانى من مرض السرطان واستمر في صراعه لمدة 7 سنوات، ورغم ذلك قدم بعض الأعمال الفنية لإسعاده جمهوره، وتوفي في القاهرة 27 فبراير 1997 عن عمر ناهز 65 عامًا».