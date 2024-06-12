في ذكرى ميلاده الـ92.. أسرار جديدة عن إمبراطور الكوميديا محمد عوض

عرفه الجمهور بأدواره الكوميدية ونبرته المميزة التي اشتهر بها واحتل الفنان محمد عوض مكانة خاصة في قلب جمهوره، ورغم رحيله منذ سنوات طويلة إلا أنه لا زال يحظى بشعبية كبيرة في قلوب محبيه، وتمر اليوم ذكرى ميلاده الـ92 عامًا، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1932.

ذكريات جميلة عوض مع جدها

كان له أسلوب خاص مع عائلته وأحفاده، وبينهم الفنانة الشابة جميلة عوض، والتي كانت تحظى بمعاملة مختلفة عن باقي أشقائها، حسب ما أوضحته وفق تصريحات تلفزيونية سابقة: «من أول ما اتولدت ولحد ما اتوفى وأنا كنت عايشة مع جدي وكنت بشوفه يوميًا وافضل استناه مع جدتي لحد ما يرجعه من المسرح ونتعشى سوا».

عادة شهيرة عُرف بها الفنان الراحل محمد عوض، وسط أفراد أسرته وخلال تناولهم وجبة العشاء وهي وجود حفيدته المدللة «جميلة»، «كان من أهم طقوسه على العشاء إني أكون موجودة معاه على السفرة ميقدرش يبدأ من غير ما أكون موجودة» على حد تعبير حفيدته خلال اللقاء التلفزيوني.

آخر أعمال محمد عوض

مسرحية الأرنب المغرور، تعد الأخيرة التي عرضها محمد عوض قبل وفاته، إذ كانت تلك المسرحية خاصة بالأطفال، وكان يشاركه فيها ابنته راندا والدة جميلة، وحفيدته المدللة: «كنت دايمًا بطلع معاه على المسرح في العرض مع الأطفال وكان فيه مشهد معين يظهر فيه جدى بدور الشرير، ولما كنت بشوفه أعيط وفي مرة فاجأني بأنه شالني على أكتافه خلال المشهد اللي كنت مرعوبه فيه منه».