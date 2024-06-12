«الإسكان» تطرح وحدات سكنية جديدة في 5 مناطق خلال يونيو الجاري

قال وليد البارودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إنَّ يونيو الجاري سيشهد طرح وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري بفائدة 3%، بمدينة العاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، والسويس الجديدة.

طرح وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري بفائدة 3% بالعاشر من رمضان

وكشف «البارودي» لـ«الوطن» أنَّ الوحدات الجاري طرحها بالتزامن مع احتفالات مصر بثورة 30 يونيه ستكون بنظام القرعة، والتقسيط سيكون بين 3 سنوات حتى 7 سنوات وتصل إلى 30 سنة، والمقدم سيكون ما بين 40% و50%؟

وأكّد أنَّ الوحدات السكنية التي ستطرح قريبًا ستكون «نصف تشطيب» ومن حق أي مواطن التقدم للحصول عليها دون قيد أو أي شروط مسبقة.

الوحدات الجاري طرحها ستكون كاملة التشطيب قريبًا

وأضاف أنَّ الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع بنك الإسكان والتعمير لتمويل الفائزين بالوحدات السكنية بمدينة العاشر من رمضان، بفائدة تصل لـ3% وتسهيلات في السداد.