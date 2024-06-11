بُشرى من «التنمية الحضرية».. طرح شقق عواصم المحافظات بنظام التمويل العقاري

وقع صندوق التنمية الحضرية، بروتوكول تعاون مع بنك مصر، لمنح قروض تمويل عقاري لمشروعات تطوير عواصم المحافظات التابعة للصندوق.

زيادة الرقعة العمرانية

وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إنّ توقيع البروتوكول جاء نتيجة لجهود التعاون المثمر بين بنك مصر وصندوق التنمية الحضرية واستكمالا لمسيرة العمل البناءة، التي بدأت بالتعاون مع الصندوق لتمويل الوحدات السكنية بمحافظة بورسعيد.

وأضاف أن مشاركة البنك في هذا البروتوكول تماشيا مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030، والتي تهدف الى زيادة الرقعة العمرانية، بهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية التنموية للدولة فيما يتعلق بالتنمية العمرانية، إذ يؤمن البنك بضرورة تضافر الجهود من أجل تحقيق انتعاشه في السوق العقاري المصري، خاصة وأن قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية ، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

جودة حياة المواطن

ومن جانبه، أكد خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن الصندوق يسعى لتحقيق تنمية حضرية شاملة مستدامة من خلال مشروعاته المختلفة والمنتشرة على مستوى مدن الجمهورية، والتي تستهدف التنمية العمرانية مكانيا إلى جانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كجزء من التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة لرفع مستوى جودة حياة المواطن المصري، إذ يُقدم الصندوق مشروعات سكنية خدمية متكاملة لمختلف الفئات الاقتصادية وفي مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية، تتيح توفير فرص العمل والسكن والخدمة وتساعد في خلق بؤر تنموية جديدة تعمل على انتعاش السوق العقاري بصورة دائمة.

ولفت إلى أن التحول الجديد في مجالات عمل الصندوق أتاح إمكانية التعاون بشكل وثيق مع الهيئات والجهات التمويلية المختلفة، إذ جاء التعاون مع بنك مصر لفتح فرص تمويليه جديدة للمواطن المصري، تساعده في الحصول على وحدات تلبي احتياجاته المختلفة.