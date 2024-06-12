«محلية النواب» تناقش ملف التعاونيات خلال 3 اجتماعات اليوم

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في اجتماعاتها، اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني ملف التعاونيات، وذلك من خلال طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء.

3 اجتماعات لمحلية النواب لمناقشة ملف التعاونيات اليوم

وأكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلي بمجلس النواب في تصربحات لـ«الوطن»، أن اللجنة حريصة على منافشة كافة الموضوعات المتعلقة بملف التعاونيات في ضوء المشكلات التي يواجهها المواطنين.

وتناقش اللجنة البرلمانية في اجتماعاتها طلب الإحاطة المقدم من النائب زكي عباس بشأن تضرر ملاك وحدات برج نفق الهرم 175 أسرة- من عدم قيام محافظة الجيزة بتشطيب واجهة البرج من الخارج وتوصيل المرافق والخدمات الداخلية للوحدات، وتسويف المحافظة في هذا الأمر منذ ثلاثين عاما بالرغم من سداد الملاك لكامل الثمن.

كما تناقش لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن ضرورة قيام محافظة القاهرة بإصدار قرار بإعادة تخصيص قطعة الأرض الكائنة بالتجمع E- بمنطقة عين حلوان- ومساحتها 7200 مترمربع لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأصدرت المحافظة القرار رقم 2717 لسنة 2015 بإلغاء تخصيص الأرض المشار إليها لصالح الجمعية المذكورة، مع العلم أنها مخصصة لصالح الجمعية بالقرار رقم 106 لسنة 1987، وقامت الجمعية بسداد كامل ثمن الأرض للمحافظة وتنفيذ أعمال المرافق مياه شرب وصرف صحي طرق وتشجير وإنارة، وواجهت صعوبات في إجراءات استخراج التراخيص نتيجة قرارات إنشاء وإلغاء محافظة حلوان.

طلب إحاطة حول تأخر أعمال مشروع محطة مياه شبلنجة

وتنافش اللجنة البرلمانية طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش بشأن تأخر تنفيذ أعمال مشروع محطة مياه شبلنجة ومشروع الصرف الصحي بالوحدة المحلية بشبلنجة- مركز بنها- محافظة القليوبية منذ أكثر من 7 سنوات، مما أدى لتقادم غرف التفتيش وخطوط الصرف عوضا عن لجوء المواطنين للصرف السلبي مما يؤثر على صحتهم وصحة أسرهم، وينذر بأزمة بيئية خطيرة.