زراعة 10 آلاف شجرة داخل المدارس والميادين غرب القاهرة

أكد حي غرب القاهرة برئاسة محمد عثمان، رئيس الحي، على المشاركة في المبادرات الرئاسية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات محافظ القاهرة ونائب المحافظ للمنطقة الغربية، إذ جرى تنفيذ وتفعيل العديد من المبادرات الرئاسية وهي مبادرة 100 مليون شجرة، وتهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء والصحة العامة للمواطنين، إذ جرى التنسيق مع مدير منطقة غرب القاهرة التعليمية وإدارة الحدائق وتم زراعة ما يقرب من 10 آلاف شجرة مثمرة وغير مثمرة داخل المدارس الحكومية والميادين العامة.

توفيرالسلع بسعر مخفض

وأوضح أن الحي شارك في مبادرة «لا للغلاء»، التي تهدف إلى ضرورة توفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية للتخفيف عن الأسر الأكثر احتياجا، إذ جرى تفعيل معرض لا للغلاء بالتنسيق مع أمانة حزب مستقبل وطن حيث شهد المعرض تنوع السلع والمنتجات الغذائية ذات الجودة المناسبة بأسعار مخفضة لتوفير احتياجات المواطنين، وأكد رئيس حى غرب القاهرة على توفير كافة سبل الدعم وتذليل كافة العقبات من أجل خدمة وإرضاء المواطنين.

100 يوم صحة

كما شارك حي غرب القاهرة في مبادرة 100 يوم صحة بالتنسيق مع إدارة غرب القاهرة الطبية وقطاع الشئون الصحية وأمانة حزب مستقبل وطن تحت شعار «معاك من أول يوم»، وتم تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية في كافة التخصصات، وتقديم كافة سبل الرعاية الصحية، كما تم المرور على العيادة والتأكد من مدى توافر وجودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة.