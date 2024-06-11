تفاصيل التقديم في المدارس الثانوية الفنية للتمريض.. ما هي الأوراق المطلوبة؟

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية فتح باب التقديم لمدارس التمريض التابعة لها للعام الدراسي 2024/2025، وذلك في الفترة من الاثنين 10 يونيو حتى الثلاثاء 2 يوليو 2024، حيث يمكن للطالبات التقديم لمدرسة التمريض بمستشفى الساحل التعليمي بالقاهرة عبر الإنترنت فقط، وأكدت الهيئة أنها لن تقبل أي طلبات باليد.

قواعد القبول في المدارس الثانوية الفنية للتمريض

حددت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية مجموعة من الشروط والقواعد للقبول في المدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2024/2025، وتشمل هذه الشروط الحصول على الشهادة الإعدادية 2024، شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في نفس عام التقديم، بشرط أن تكون درجة المجموع لا تقل عن 240 درجة، مع دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية، وأوضحت الهيئة أن هذا المجموع لا يعتبر الحد الأدنى للقبول، بل سيتم تحديد الحد الأدنى النهائي بعد الانتهاء من أعمال التنسيق، ويمكن التقديم عبر الرابط الإلكتروني.

شروط القبول في المدارس الثانوية الفنية للتمريض

وأكدت الهيئة ضرورة أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة، وذلك حرصاً على مبدأ التوطين، ولن تُقبل طلبات من خارج المحافظة أو المربع السكني المحدد، ويجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك، إضافة إلى عدم تجاوز كثافة الفصل المقررة بين 25 و30 طالباً/طالبة.

من بين الشروط الأخرى، يتعين على المتقدمين التعهد بالتفرغ الكامل للدراسة بموجب إقرار مصدق عليه من ولي الأمر، والتعهد بعدم الزواج أثناء فترة الدراسة. كما يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي للأب أو الأم أو من لديه الولاية التعليمية محدثة لأكثر من عامين.

اختبارات للقبول في المدارس الثانوية الفنية للتمريض

تشمل عملية القبول أيضاً اجتياز اختبارات الإملاء في اللغة العربية، والقدرات التي تشمل اختبارات في اللغة الإنجليزية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، بحيث لا تقل درجة المقبولين عن 70% من درجة كل مادة، وبعد ذلك، يتعين على المتقدمين اجتياز كشف الهيئة واختبارات القدرات النفسية والجسدية، والتي تتضمن تقييمات متنوعة مثل القدرة على الملاحظة واللباقة في الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل ومهارات التواصل والمعلومات العامة.

الكشف الطبي

يخضع المتقدمون أيضاً للكشف الطبي الذي يتضمن فحوصات النظر والباطنة واختبار المخدرات وفحص اللياقة الطبية. يُجرى الكشف الطبي من قبل لجنة طبية بالمحافظة ويتضمن توقيع الكشف الطبي للطلبة المقبولين فقط بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة.

لا يعتبر الطالب مقبولاً إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة النهائية، وفي هذه الحالة يتعين على الطالب تقديم الأوراق الأصلية خلال الموعد النهائي الذي تحدده الهيئة، كما يجب على الطلاب وأولياء أمورهم التوقيع على إقرارات تتضمن موافقتهم على العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل وعدم الزواج أثناء مدة الدراسة، بالإضافة إلى عدم النقل نهائياً من مدرسة لأخرى طوال مدة الدراسة.