أزمة جديدة في نيوزيلندا.. هجرة عدد ضخم من المواطنين إلى أستراليا

أظهرت أرقام جديدة أنَّ المواطنين النيوزيلنديين يغادرون البلاد بأعداد قياسية، إذ تتجه أعداد كبيرة منهم إلى أستراليا بسبب غلاء المعيشة في نيوزيلاندا.

هجرة 130 ألف مواطن هذا العام إلى أستراليا

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية فإن 130 ألفًا و600 مواطن هاجروا نيوزيلندا من بداية العام حتى أبريل، وذلك طبقًا لبيانات الهجرة الدولية المؤقتة وهو أعلى رقم مسجل خلال فترة سنوية.

وفي السنوات الأخيرة، أبلغ النيوزيلنديون خاصة المهنيين الشباب والخريجين عن مغادرة البلاد بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والنقص المستمر في الوظائف.

وقال تحسين إسلام مدير المؤشرات السكانية في هيئة إحصاء نيوزيلندا إنَّه من الناحية التاريخية، ترجع التغيرات في الهجرة عادة إلى مجموعة من العوامل، والتي تشمل الظروف الاقتصادية وسوق العمل النسبية بين نيوزيلندا وبقية العالم.

نصف النيوزيلنديين ينتقلون إلى أستراليا

وقال براد أولسن كبير الاقتصاديين في شركة إنفوميتريكس إنَّ هناك عاملين رئيسيين يدفعان الهجرة إلى خارج نيوزيلندا، أهمهم الحصول على تجربة خارجية، مضيفًا أن نصف النيوزيلنديين ينتقلون إلى أستراليا، مما يشير إلى أنَّ عددًا أكبر من الأشخاص والعائلات يبحثون عن فرص ويقومون بانتقال أكثر استدامة.

وحاول أصحاب العمل الأستراليون في كثير من الأحيان توظيف عمال نيوزيلنديين بعروض أجور أعلى وظروف عمل أفضل.