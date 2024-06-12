«مصر أكتوبر» يطالب أمناء الحزب بتبني أفكار تطويرية في مجال العمل العام

عقد حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، اجتماعا تنظيميا لوضع أطر الهيكلة الحزبية وفق خطة العمل التطويرية بما يتوافق ورؤية القيادة السياسة خلال المرحلة المقبلة، بحضور نواب رئيس الحزب وأمناء ومساعدي الأمانات المركزية وبعض أمناء المحافظات التي تم تدشينها حديثا، تمهيدا لطرح رؤية الحزب المستقبلة في ضوء إعادة الهيكلة التنظيمية بداية من المناصب الحزبية العليا امتدادا إلى المواقع الحزبية المختلفة.

وقالت مديح، إنّ قطار التغيير الفعلي بدأ بالتحرك لمواكبة متطلبات المرحلة السياسية المقبلة، والتي تطرح نفسها بقوة في ظل المتغيرات على الساحة الداخلية والخارجية، والتي تتطلب العمل بكل جهد على التواجد الميداني بالشارع المصري، وعمل الفعاليات والمبادرات التي تمس وترفع عن كاهل المواطنين وطأة الأعباء الاقتصادية المحملة عليهم وفق معطيات مرحلية تتجه نحو الأفضل في ظل توجيه القيادة السياسية بتشكيل وزاري مرتقب يعقبه حركة المحافظين.

دعم محاور البناء والتنمية

وشهد الاجتماع استعراض نقاط القوة والضعف لعمل أمناء المركزية خلال المرحلة السابقة من النصف الأول من العام الحالي، وحثّهم على زيادة دعم نقاط القوة لديهم واستغلالها الاستغلال الأمثل للتطلع نحو تحقيق نتائج تواكب التطلعات الحزبية المستقبلية، كما جرى التأكيد على ضرورة معالجة نقاط الضعف من خلال دراسة المسببات ومواجهة التقصير للقضاء على نقاط الضعف، إضافة إلى طرح الرؤية المستقبلية للحزب لإعادة ترتيب موقعه بين عمل الأحزاب النشطة والتي تصب في نهاية لتدعيم الرؤية الإصلاحية للقيادة السياسية ودعم محاور البناء والتنمية.

أركان الجمهورية الجديدة

وجرى تكليف أمانات المركزية بوضع خطط عمل غير مسبوقة تتبنى أفكار تطويرية تخلق طفرة حقيقية في مجال العمل العام وتخدم وتمس عموم المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجا، والإشارة إلى رؤية القيادة السياسية في محور بناء الإنسان المصري في جميع المجالات وخاصة مجالي التعليم والصحة وتكليف قطاعات الدولة ومؤسساتها الحكومية والمدنية في دعم ذلك المحور الرئيسي الذي يعد أحد المحاور الاستراتيجية التي ترتكن عليها أركان الجمهورية الجديدة.

كما بحث الحزب إطلاق مبادرة البيوت المنتجة لخلق بيئة مجتمعية منتجة وتحويل ما يسمى بأنماط الاستهلاك الاعتيادية إلى أنماط استهلاك مستدامة، ووضع أطر إجرائية تهدف للوصول إلى أعلى معايير الجودة في الأداء وتنفيذ خطط عمل الأمانات بشكل احترافي يحول دون الوقوع في أخطاء تشكل مانعه في تحقيق المستهدف، وتحفيز الحاضرين من خلال التأكيد على أنّ المكتسبات التي يحصل عليهم الكادر الحزبي تخضع في المقام الأول إلى معايير موضوعية تستند على مدى وفائه بالتزاماته الحزبية وإسهاماته في تطوير حزبه.