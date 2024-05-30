«مصر أكتوبر» يطلق حملة للتبرع بالدم في الإسكندرية

أطلقت أمانة حزب مصر أكتوبر في الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم والإدارة، حملة للتبرع بالدم، استمرت على مدار يومين، تزامنا مع احتفالية اليوم العالمي لمرضى الثلاسيميا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح، رئيس الحزب.

توزيع عصائر وهدايا رمزية على المواطنين

وتمركزت الحملة في عدد من أقسام المحافظة، وذلك في إطار الدور الخدمي والمسئولية المجتمعية للحزب وحرصه على تعزيز قيم التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع، وبمشاركة من ليلي كرم أمينة الصناعة والتجارة الحزب بمحافظة الإسكندرية، والدكتورة مروة يوسف مدير المركز الإقليمي لنقل الدم.

وتضمنت الحملة تقديم عددا من الفقرات الترفيهية والفنية، التي من شأنها تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمرضي، وإيمانًا من الحزب بأهمية التبرع بالدم، لكونه واجبا إنسانيا وأخلاقيا يساهم في إنقاذ الأرواح؛ بهدف تشجيع الشباب من أبنائنا وأهالينا على المشاركة الفعالة.

الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ سلسلة بشرية من الشباب والفتيات من أعضاء أمانة الحزب بالمحافظة، لحث المواطنين علي المشاركة بإيجابية مع الحملة تم خلالها توزيع العصائر والهدايا الرمزية