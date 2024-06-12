سر البند التاسع.. لماذا أصبح رمضان صبحي مهددا بالإيقاف 4 سنوات؟

لا تزال أزمة رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، تُلقي بظلالها على الوسط الرياضي، في ظل وقوعه تحت تهديد الإيقاف، بعد أزمة المنشطات التي سقط بها، وأدت لإيقافه بشكل مؤقت لحين التحقيق معه لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.

حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، كشف خلال الساعات الماضية أن اللاعب سيخضع لجلسة استماع ثانية، في ظل اتهامه بالتلاعب بالعينة الخاصة به واستخدام وسيلة محظورة، وهو ما نص عليه البند التاسع من خطوات إجراء تحليل المنشطات التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ما يجعله عرضة للإيقاف.

خطوات خضوع اللاعبين لاختبار المنشطات

ويستعرض «الوطن» خطوات الاختبارات العشوائية التي تُجرى من أجل ضبط حالات تعاطي المنشطات، وفقا للوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وعلاقة البند التاسع بأزمة إيقاف رمضان صبحي:

(1) عقب انتهاء المباراة، يتم إخطار اللاعب أنه تم اختياره بشكل عشوائي لإجراء اختبار المنشطات.

(2) يقوم مرافق باصطحاب اللاعب الذي وقع الاختيار عليه إلى غرفة مراقبة المنشطات مع ممثل عن فريقه، حيث يظل اللاعب تحت المراقبة طوال تلك الفترة.

(3) يجب أن يتوجه اللاعب إلى غرفة المنشطات عقب إخطاره على الفور، إلا أن هناك أسباب يمكن أن تجعله يتأخر قليلا بموافقة المراقب، ومنها المشاركة في احتفالات الفوز، أو إجراء مقابلة سريعة.

(4) إذا اضطر اللاعب للتأخير، يكون في تلك الفترة قيد مراقبة المرافق حتى نهاية عملية الاختبار.

(5) فور وصول اللاعب لغرفة المنشطات يقوم بتسليم بطاقة الهوية الخاصة به

(6) يوجه المراقب المسؤول عن غرفة المنشطات الأسئلة للاعب، ويخطره بحقوقه ومسؤولياته، ثم يقوم اللاعب بالتوقيع على نموذج مراقبة المنشطات كدليل على أنه يفهم كل شيء.

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(7) بعد إخطار اللاعب، يحصل المسؤول على عينة من خلال البول أو الدم أو كليهما.

(8) في حالة عدم بلوغ اللاعب عامه الـ18 يحق أن يصطحب شخص بالغ طوال جلسة جمع العينات.

(9) إذا رفض اللاعب أو تهرب أو فشل في تقديم العينة، أو عبث بأي جزء من أجزاء عملية مراقبة المنشطات، فإن هذا يعتبر انتهاكا لقواعد مكافحة المنشطات ويمكن أن يؤدي إلى حظر اللاعب لمدة تصل إلى أربع سنوات.

وخضع رمضان صبحي لجلسة استماع خلال الساعات الماضية، قبل أن يطلب الخضوع لجلسة أخرى وهو ما وافقت عليه المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.