عاجل.. «مكافحة المنشطات»: تعلن تفاصيل جديدة بشأن إيقاف رمضان صبحي

قال الدكتور حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إنه لا يمكن لأي لاعب أو رياضي أن يشارك في حدث رياضي وهو صادر ضده قرار بالإيقاف عن اللعب، مشيراً إلى أن إيقاف رمضان صبحي «إجباري» لحين إتمام التحقيقات، وبعد إصدار هذا القرار ضده تساءل: «مين يقدر يلعبه؟! هايلعب إزاي!».

وتابع «خميس»، في حواره ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنَّه بمجرد أن تصدر العقوبة يتم عرضها على الاتحاد الوطني والاتحاد الدولي، مشدداً على أن مصانع عبوات حفظ العينات الخاصة باللاعبين في سويسرا وغير مصرح بفتحها إلا لدى معامل المنظمة.

وأوضح أن اللاعب رمضان صبحي خضع لجلسة استماع، والتي يحق لها الإقرار بعقوبة الإيقاف أو العفو، وهناك أيضاً شيء اسمه «وقف اختياري»، وهنا يمكن للرياضي اختيار استمراره في اللعب لحين إصدار الحكم النهائي.

وأكد أن إيقاف اللاعب رمضان صبحي كان قانوني وتم في إطار اللوائح والقوانين.

أكد الدكتور حازم خميس، أن رمضان صبحي أخذ منه عشرات العينات وكلها كانت سلبية وسيستم المنظمة بثبت ذلك، موضحًا أن إيقاف اللاعب رمضان صبحي كان قانوني وتم في إطار اللوائح والقوانين، متابعًا: «نلتمس العذر الطبي لبعض اللاعبين إذا أقروا بكونهم مرضى ويحصلون على أدوية معينة».

اختبارات المنشطات، وأشار إلى أنه تم إجراء تحاليل للاعبين اثنين تم الترويج عنهما بتعاطي مخدر الحشيش، موضحًا أنه يتم إجراء اختبارات المنشطات ويتم إعلان النتيجة عبر «سيستم المنظمة».

وشدد على أن المنظمة ترجمت قائمة الأدوية المحظورة للغة العربية وتم تقديمها للاعبين والأجهزة الطبية في كل الأندية، موضحًا أنه يتم إصدارة قائمة سنوية بالأدوية المحظورة على اللاعبين.