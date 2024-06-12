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«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن» بشأن كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر الاستجابة لغزة

كتب:

منار مجدي
10:52 ص | الأربعاء 12 يونيو 2024
برنامج هذا الصباح

برنامج هذا الصباح

عرض برنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ولمياء حمدين، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة، وذلك بعنوان «السيسي: أطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار الفوري والشامل والمستدام في غزة».

 

وقال الكاتب الصحفي محمد الجالي، إنّ كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة، الذي عقد في البحر الميت في الأردن كلمة قوية جدا، تؤكد بشدة موقف مصر الثابت لدعم القضية الفلسطينية والتحذير من العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، والالتزام بوقف إطلاق النار وتنفيذ قرارات مجلس الأمن.

كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر الاستجابة الطارئة

وأشار «الجالي»، إلى أنّ كلمة الرئيس السيسي كانت شاملة وتحدثت عن كل شيء، موضحا أنّ تحذيرات الرئيس السيسي تؤخذ بمنتهى الجدية والقوة.

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