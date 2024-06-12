بدء امتحان الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة.. 25 سؤال اختيار من متعدد

بدأ منذ قليل امتحان مادة الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة، في ثاني يوم في ماراثون امتحانات الثانوية العامة في المواد غير المضافة للمجموع، في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بالكاميرات وسط إجراءات احترازية ووقائية وتعليمات مشددة بمنع التليفون المحمول.

امتحان الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة

وبدأامتحان مادة الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة 2024 في الساعة 9 صباحًا ويستمر لمدة ساعة ونصف، فيما يبدأ امتحان مادة الإحصاء في الساعة 11 ويستمر لمدة ساعة ونصف وينتهي في الساعة 12.30 ظهراً، وذلك وفقا للجداول المعتمدة رسميا من وزارة التربية والتعليم.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنَّ غرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة امتحانات الثانوية، اطمأنت قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما يتابع فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وأضافت وزارة التعليم أنَّ هناك تعليمات مهمة لرؤساء اللجان بامتحانات الثانوية العامة بمنع دخول أي أجهزة الكترونية وتليفون محمول والتفتيش الدقيق من قبل مسئولي العصا الإلكترونية، والتأكّد من عدم اصطحاب أي أجهزة داخل اللجان.

وتابعت وزارة التربية والتعليم أنَّ امتحان الاقتصاد وفقًا للمواصفات الورقة الامتحانية، وأنَّ الامتحان 25 سؤال اختيار من متعدد وخالي من أي أسئلة مقالية، ومجموع الدرجات 25 درجة.