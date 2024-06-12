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«التعليم» توجّه بتفتيش دورات المياه في لجان امتحانات الثانوية

كتب:

أميرة فكري
11:12 ص | الأربعاء 12 يونيو 2024
غرفة عمليات التعليم

غرفة عمليات التعليم

وجّه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، بالتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية، واستخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

تفتيش دورات المياه لجان الثانوية العامة 2024

كما وجّه وزير التربية والتعليم، بمتابعة اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وتفتيش دورات المياة يوميًا بدقة.

ووجّه الوزير بإبلاغ غرفة العمليات المركزية حال حدوث أي تجاوز في المحيط الخارجي للجنة، للتعامل الفوري معها.

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