«التعليم» تحقق في مزاعم تداول أسئلة الإحصاء للثانوية العامة 2024

أكّد مصدر مسئول بغرفة عمليات التعليم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ فريق مكافحة الغش بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، يتتبع ويرصد جميع الأسئلة المتداولة والمزعومة لامتحان الإحصاء للثانوية العامة والمتداول عبر جروبات الغش في تليجرام بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان.

التعليم تحقق في تداول الإحصاء للثانوية العامة 2024

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أنَّه بعد التأكّد من صحة الأسئلة المزعومة والمتداولة للإحصاء للثانوية العامة، سيتمّ التوصل للمسئولين عن تصوير ورق الأسئلة ونشرها علي جروبات الغش، فلا تهاون مع الغشاشين.

وتابع المصدر أنَّ هناك عقوبات صارمة ضد الطلاب الغشاشين والتي تصل العقوبة إلي الحرمان من الامتحان لمدة عامين، والحبس والغرامة، بالإضافة إلى تطبيق على مسئولي العصا الإلكترونية الذي فتش الطلاب للتهاون في عمله.