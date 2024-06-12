«التعليم»: تخفيض مصروفات العام الدراسي المقبل 50% لأبناء العاملين بالوزارة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قرار بشأن مصروفات العام الدراسي المقبل 2024-2025، بتخفيض نسبة 50% لأبناء العاملين في التربية والتعليم «خدمة - معاش» من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة، والأنشطة الطلابية، بمختلف مراحل التعليم العام والفني «المنصوص عليها بالقرار الوزاري 141 لسنة 2022».

مصروفات المدارس العام المقبل

وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، أنّ التخفيض لا يسري على الرسوم المقررة بقوانين، ويتم التنبيه على المختصين بمراعاة ما ورد بموافقة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والتأكد من النشر على ذوي الصلة للأهمية منعَا لتعرض المسؤولين بالإدارات والمدارس للمساءلة.

وحددت وزارة التربية والتعليم مصروفات العام الدراسي المقبل المدارس الحكومية 2024-2025، لجميع المراحل التعليمية على النحو التالي:

- من رياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي 305 جنيهات.

- من الصف السادس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي 205 جنيهات.

- من الصف الأول الثانوي العام 520 جنيهًا.

- من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام 505 جنيهات.

- باقي الصفوف الدراسية بالتعليم الفني بكافة أنواعه 205 جنيهات.