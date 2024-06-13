هل يتم تبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024؟

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024، والمقرر له اليوم الأول من الشهر طبقًا لنص القانون رقم 148 لسنة 2019.

موعد صرف المعاشات

وأوضحت مصادر حكومية، أن موعد صرف المعاشات للأشخاص المستحقين البالغ عددهم 11 مليون مواطن، وذلك عن شهر يوليو 2024، بمناسبة اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

هل سيتم صرف المعاشات للأشخاص المستحقين قبل العيد؟

وأجابت المصادر، خلال تصريحات لـ«الوطن»، عن هل سيتم صرف المعاشات للأشخاص المستحقين قبل العيد؟، مشيرة إلى أنه وفقا للقانون يتم صرف المعاشات في اليوم الأول من الشهر.

لم يصدر قرار بالتبكير

وأضافت المصادر، أنه لن يتم صرف المعاشات الخاصة بشهر يوليو مبكرًا إلا إذا صدر قرار بالتبكير وهذا لم يحدث حتى الآن، لذلك سيتم الصرف في المواعيد المقررة من خلال المنافذ التالية:

- مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

- منافذ شركات فوري

- منافذ الصرف وجميع البنوك العاملة في مصر.

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قرر بتبكير خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موعد صرف المعاشات للأشخاص المستحقين ليكون في شهر مارس الماضي 2024 بدلًا من شهر يوليو وذلك بالزيادة المقررة 15% كحد أقصى، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.