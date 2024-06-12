استقرار مؤشر الدولار عالميا بعد ارتفاعه 3 جلسات متتالية

استقر مؤشر الدولار فوق 105.2 اليوم الأربعاء بعد ارتفاعه لثلاث جلسات متتالية، حيث بقي المتداولون على الهامش قبيل بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير بشأن سعر الفائدة.

ارتفع المؤشر بأكثر من 1% منذ يوم الجمعة على خلفية بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع والتي دفعت المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية، بحسب مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.

مؤشر الدولار عالميا

وسيركز المستثمرون على التوقعات الاقتصادية المحدثة من البنك المركزي، والتي من المتوقع أن تظهر تخفيضات أقل في أسعار الفائدة عما توقعه صناع السياسة سابقًا.

وتشهد الأسواق الآن خفضًا واحدًا فقط لسعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، مع أن التحرك في سبتمبر أصبح غير مرجح.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات أن أسعار المنتجين في اليابان ارتفعت أكثر من المتوقع في مايو، مما أثار المخاوف من أنها قد تترجم إلى مستوى أعلى من التضخم الاستهلاكي.

وفي الصين، ارتفعت أسعار المستهلك بأقل من المتوقع في مايو، في حين ظلت أسعار المنتجين في حالة انكماشية.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

توقعات مؤشر الدولار

انخفض مؤشر DXY بنسبة 0.0711 أو 0.07% إلى 105.1970 نقطة يوم الأربعاء 12 يونيو من 105.2682 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 104.93 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتم تداوله عند 105.85 نقطة خلال 12 شهرًا.